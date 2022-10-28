. Старший сын Ильи Авербуха, возможно, заменит Милохина в «Ледниковом периоде»
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Старший сын Ильи Авербуха, возможно, заменит Милохина в «Ледниковом периоде»

Старший сын Ильи Авербуха, возможно, заменит Милохина в «Ледниковом периоде»
Сын Ильи Авербуха от Ирины Лобачевой, Мартин появился на катке рядом с отцом и ведущим ледового шоу Алексеем Ягудиным. Не исключено, что в шоу «Ледниковый период» будут участвовать все члены семьи тренера и продюсера проекта Ильи Авербуха, за исключением разве что годовалого Левушки. В шоу принимает участие жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. И возможно, на лед скоро выйдет старший сын Авербуха от Ирины Лобачевой, 18-летний Мартин. Молодого человека видели в эту пятницу на тренировочном катке проекта рядом с отцом Ильей Авербухом и ведущим шоу Алексеем Ягудиным. Не исключено, что Мартин Авербух заменит на проекте сбежавшего в Дубай Даню Милохина.
Партнерша Дани, Женя Медведева осталась без пары. А Илья Авербух уже успел заявить, что своей главной задачей сейчас видит не выбить из проекта прославленную фигуристку Женю Медведеву. Известно, что сейчас идут активные поиски партнера для именитой спортсменки. Теоретически на эту роль Мартин Авербух вполне годится, пишет телеграм-канал Super.  Он непрофессионал, но при этом отлично катается на коньках. Молодой человек зимой регулярно посещает ГУМ-каток. Ну и, к тому же, оба его родителя — прославленные фигуристы. На коньках Мартин стоит с самого детства.
# Шоу-бизнес Авербух Илья
По материалам: z-aya

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