. Светлана Пермякова взяла 10-летнюю дочь на съемки в Минск

Звезда «Интернов», актриса Светлана Пермякова поделилась редким фото с повзрослевшей дочерью Варварой. Известная актриса, звезда команды КВН «Парма», радиоведущая Светлана Пермякова растит дочь. У Варвары начались каникулы в школе, и звездная мама взяла девочку на съемки в Белоруссию. Знаменитость решила порадовать поклонников и показала в соцсетях снимок с повзрослевшим ребенком. В Сети отметили, что у актрисы растет красивая дочь, которая очень на нее похожа.«Выходной на съемках. Минск, дочка рядом! Вкусная еда.Что еще нужно для счастья?! Всем хорошего настроения ❤️», - пожелала подписчикам Пермякова. «Как вы похожи», «Очень красивая дочка у тебя! Вся в мать», «Так похожи», «Мамина дочка», «Близняшки прям», «Такие вы красотки! Очень Варя на маму похожа», «Ну копия мамина», «Два портрета», «Прекрасные девочки, очень Варвара похожа на маму», — отреагировала аудитория в соцсетях. Напомним, что звезда несколько лет встречалась со своим помощником Максимом Скрябиным. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не смущала, однако официально свои отношения они так и не зарегистрировали. В июле 2012 года у Светланы родилась дочь Варвара. Пара рассталась, но сумела сохранить прекрасные дружеские и деловые отношения. Максим Скрябин часто проводит время с ребенком.