. Таролог предсказал жуткое и радостное будущее для россиян

Елена Масленникова поделилась не радостным будущим. В смутные времена люди готовы искать утешения и лучик надежды в чем угодно, в том числе в прогнозах астрологов, предсказателей и тарологов. Что ждет Россию в 2023 году, по их мнению? Как отмечает таролог Елена Масленникова, первые месяцы следующего года будут отмечены для жителей нашей страны сильной связью с государством. Люди будут все время буквально прикованы к экранам телевизоров в ожидании новостей. Сначала будет период усталости, упадка и апатии, затем придет необходимость в жестких мерах, но в итоге важное соглашение все-таки будет подписано. «Спецоперация, которую объявили в России 24 февраля, весной 2023 года приобретет изматывающий характер. Все больше людей будут испытывать раздражение от неопределенности ситуации и сомнений. Долгая спецоперация и невозможность достижения поставленных целей приведет к насильственным и жестким методам решения этого вопроса… Однако в 2023 году спустя какое-то время ситуация начнет меняться, поскольку Россия заключит важное соглашение, которым спецоперация прекратится. Подписывать его будет военный человек. Некоторые подробности соглашения народу останутся неизвестны, однако общество будет отмечать это событие как праздник. Народные гуляния будут по всей стране»,— обнадежила таролог Елена Масленникова в прогнозе для wday.ru. Что касается общего здоровья, то в начале весны следующего года снова возникает опасность эпидемии, будет очень много заболевших, а вот смертей, к счастью, практически не будет.