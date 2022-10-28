. Таролог сделала кошмарный прогноз про ядерную войну
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Таролог сделала кошмарный прогноз про ядерную войну

Таролог сделала кошмарный прогноз про ядерную войну
Предсказательница сделала тревожные выводы. Таролог Аида Мартиросян, известная широкой публике по участию в шоу «Человек-невидимка», озвучила несколько важных прогнозов о будущем нашей страны и всего мира в целом. Гадалка предупредила, что, согласно картам, в начале зимы Россию ждут серьезные потрясения. Сложно предсказать, в чем они будут заключаться, однако этот период станет некой кульминацией конфликта. «Карты показывают, что декабрь — самый пик. Я не знаю, что произойдет в декабре, но в декабре будет самый масштабный, самый объемный процесс. С января по март включительно будет все сходить на нет потихоньку. К этому времени карты показывают остановку», — объяснила Мартиросян. Но расслабляться весной не стоит, потому что вплоть до 2029-2030-х годов обстановка в стране будет оставаться нестабильной, поскольку, если верить тарологу, Россию ждет столкновение с еще одной страной. Многие могли бы решить, что речь идет про США, но как раз со Штатами в течение ближайших трех лет отношения удастся наладить. А вот с Польшей, наоборот, возможен конфликт, но его удастся урегулировать в документальной плоскости. Успокоила Мартиросян граждан и относительно все возрастающей ядерной угрозы. Предсказательница утверждает, что России бояться бомбы не стоит, но взрыв в мире все же случится. «Я не хочу никого пугать, но карты показывают, что будет какой-то взрыв и он связан с цифрой пять. Как это трактовать, я не знаю. Будет какой-то глобальный взрыв, это все, что связано с пожаром, со взрывом. Ядерный это или не ядерный, или что-то меньшее, не столь масштабное»,— добавила Мартиросян в беседе с Аленой Жигаловой для ее YouTube-шоу.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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