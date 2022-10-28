. Татьяна Брухунова раскритиковала тявкающих звезд из-за бугра
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Татьяна Брухунова раскритиковала тявкающих звезд из-за бугра

Татьяна Брухунова раскритиковала тявкающих звезд из-за бугра
Светская львица Татьяна Брухунова возмущена поведением знаменитостей. Молодая жена Евгения Петросяна раскритиковала артистов, которые покинули родную страну. 33-летняя супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, откровенно рассказала, как относится к сбежавшим за границу знаменитостям. Блогерша раскритиковала артистов, которые в сложное время покинули родную страну и принялись обливать ее грязью.
«Одни тявкают (другого слова мне не подобрать) на Родину из-за бугра, другие ноют, что им на новом месте тяжко. И те и другие вызывают чувство брезгливого пренебрежения. Уехал — дело твое. Кому все эти «песни скитальца»?» — написала Татьяна в соцсети. Напомним, Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. Молодая жена подарила юмористу сына Вагана. До этого брака артист около 33 лет прожил с Еленой Степаненко. Развод пары сопровождался скандалом и долгой дележкой имущества.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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