. Турчак: ЕР внесла законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев
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Турчак: ЕР внесла законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев

Турчак: ЕР внесла законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект внесла "Единая Россия".

Турчак подчеркнул, что между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде.


"Кроме того, в разных кодексах (гражданском, административном, арбитражном) содержится разная трактовка, когда производство должно быть остановлено. Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов", - пояснил секретарь Генсовета "Единой России".

Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

"Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок", - подытожил Турчак.

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По материалам: uposters.ru

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