. Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодов
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Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодов

Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодовScottish Daily Express: украинским беженцам дали месяц на выселение из шотландского отеля

Украинским беженцам, проживающим в шотландском отеле Killin, предоставили меньше месяца на выселение. Об этом сообщает Scottish Daily Express.

В публикации поясняется, что такая мера связана с аннулированием контракта на размещение правительством Шотландии. Гости должны будут покинуть свои номера до 18 ноября. При этом, пишет Scottish Daily Express, украинским беженцам была оформлена бронь до конца марта следующего года.

Издание приводит комментарий девятнадцатилетней украинской беженки Анфисы Игнатовой, которая разместилась в отеле со своей матерью. По ее словам, известие об аннулировании оказалось «действительно плохой новостью». «Мы просто очень боимся, потому что не знаем, куда будем двигаться дальше. Люди не очень уверены в своем будущем. Сейчас я учусь в Стерлинговском университете, люди работают, но мы не знаем, что теперь будет. Нам сказали, что мы не окажемся на улице и нам что-нибудь найдут, но потребуется время, чтобы найти какие-то варианты», — поделилась девушка.

Управляющий отелем Партхив Вьяс высказался о случившемся, назвав это неожиданностью. «Ранее контракт был продлен до 31 марта, мы все подтвердили и согласовали на Рождество и зиму. Мы не предвидели всего этого», — отметил он.

Ранее стало известно о решении правительства Польши аннулировать документы, гарантирующие социальные выплаты украинским беженцам. Уточняется, что согласно законодательству, мигранты вправе покидать территорию страны на срок до одного месяца с сохранением льгот, но некоторые из них теряют присвоенный им номер PESEL во время пребывания за границей.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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