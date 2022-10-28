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Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли ЛьюисАмериканский певец и композитор Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет

Умер американский певец, пианист и композитор Джерри Ли Льюис, который считался одним из пионеров рок-н-ролла. Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант скончался утром 28 октября в возрасте 87 лет. За два дня до этого портал TMZ заявил о кончине исполнителя, но затем опроверг эту информацию. Причина смерти Льюиса не уточняется.

Певец родился 29 сентября 1935 года в городе Ферридей. В 21 год он начал сотрудничать с находящимся в Мемфисе лейблом Sun Records, чей владелец Сэм Филлипс надеялся превратить артиста в нового Элвиса Пресли. Тогда у Льюиса вышли такие знаковые хиты, как Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Great Balls of Fire, Breathless и High School Confidential. Однако, несмотря на бурное развитие карьеры, в 1958 году часть его концертов была сорвана — это было связано с тем, что музыкант женился на 13-летней двоюродной племяннице Майре Гейл Браун.

В середине 1960-х годов Льюис вновь начал набирать популярность. Он занимал первые строчки хит-парадов с треками What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me), Would You Take Another Chance on Me и Chantilly Lace. В 1986 году был создан Зал славы рок-н-ролла, и музыкант вошел в десятку его первых участников. Три года спустя был выпущен фильм «Большие огненные шары» — экранизация биографии Льюиса.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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