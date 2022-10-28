. Уникальную Xbox Series X в дизайне A Plague Tale: Requiem показали на видео

Вадим Карасев





К выходу игры A Plague Tale: Requiem студия Asobo и издательство Focus Entertainment выпустили уникальную игровую консоль Xbox Series X. Если быть точнее, консолей выпущено две — они были созданы в сотрудничестве с дизайнером VaduAmka в качестве промо-материалов для игры.

Ниже можно видеть распаковку одной из таких консолей Xbox Series X, которая произведена Youtube-пользователем TheRelaxingEnd. Консоль пестрит деталями, связанными с A Plague Tale: Requiem: от венозного проявления болезни в крови Гуго до крыс, которые являются одной из главных составляющих игры.

Watch this video on YouTube

Купить такую Xbox Series X в стиле A Plague Tale: Requiem нельзя, в продажу она выпущена не будет.