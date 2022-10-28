. В Deathloop на Xbox Series X | S исправили проблему с работой Quick Resume

Вадим Карасев





Разработчики из Arkane выпустили хотфикс, который должен исправить проблему с работой Quick Resume в Deathloop. Игроки на приставках Xbox Series X жаловались, что при работе Deathloop с поддержкой трассировки лучей, не всегда игра грамотно возобновлялась по функции Quick Resume. Данная проблема теперь должна быть решена.

Помимо решения проблемы с работой Quick Resume, хотфикс также решает «проблемы с зависанием на всех платформах». Чтобы установить обновление на приставках Xbox, нужно полностью закрыть игру, дождаться обновления и запустить ее заново.

Напомним, игра Deathloop доступна в подписке Game Pass — на Xbox Series X | S и PC.

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