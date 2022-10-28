. В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады

Вадим Карасев

Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что актеры театра не раз ездили в ДНР и ЛНР

Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер отреагировал на предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева отправить артистов государственных учреждений в агитационные бригады на линию фронта. Его слова передает News.ru.

По словам заслуженного деятеля искусств России, актеры «Ленкома» не раз ездили в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без всякого указа и по зову сердца.

«У нас это давно делается без всякого указа. Многие артисты уже ездили и в Донецкую, и в Луганскую области. [Актеры] Антон Шагин, Андрей Соколов, Андрей Леонов ездили неоднократно, они самостоятельно это делают по зову сердца, а не по указу», — высказался директор «Ленкома».

Варшавер подчеркнул, что в нынешней ситуации каждый человек должен помочь тем, чем может, однако делать это нужно по собственной воле, а не принудительно.

Ранее депутат Госдумы Гусев заявил, что актеры театра, получающие финансирование из государственного бюджета, должны отправляться в зоны военных действий, чтобы вдохновлять солдат. Он уточнил, что законопроект вскоре будет подготовлен и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.