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В США анонсировали финансовый Армагеддон из-за Украины

В США анонсировали финансовый Армагеддон из-за УкраиныThe American Conservative: помощь Украине толкает США к финансовому Армагеддону

От американцев ожидают, что они спасут всех на земле, но сами Соединенные Штаты двигаются к финансовому Армагеддону из-за помощи Украине, написал в The American Conservative бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По его словам, европейцы делают недостаточно для помощи Киеву, в отличие от Вашингтона.

«Проблема остается фундаментальной. Большинство европейцев не чувствуют особой угрозы, несмотря на ужасающие боевые действия, охватившие Украину. И они ожидают, что Америка сделает все необходимое, чтобы защитить их», — считает Бэндоу.

При этом он указал, что финансовое положение самих США не позволяет продолжать помогать Киеву. Бэндоу привел слова президента США Джозефа Байдена, который объявил о дефицитном бюджете в 1,4 триллиона долларов как о хорошей новости. При этом до настоящего дня сопоставимых показателей американская казна достигала лишь трижды в истории: в 2009 году из-за мирового финансового кризиса и в 2020-2021 годах из-за пандемии.

Продолжение же помощи Украине может привести страну к серьезным экономическим трудностям, считает бывший советник президента США. «Представьте себе кризис в стиле Греции, но на этот раз в крупнейшей и важнейшей экономике мира», — предупреждает Бэндоу.

Он считает, что «оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, чем для Америки». Поэтому европейцам пора начинать делать куда больше для Киева, чем это делают американцы.

Ранее бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон заявил, что будущее господство доллара находится под вопросом из-за последствий антироссийских санкций Вашингтона. По его мнению, все больше значимых стран начинают опасаться влияния США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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