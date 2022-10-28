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В США завершили расследование стрельбы с участием Алека Болдуина

В США завершили расследование стрельбы с участием Алека БолдуинаLA Times: деле о стрельбе на съемках с участием Алека Болдуина передали прокурору

Офис шерифа округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико завершил расследование стрельбы с участием актера Алека Болдуина, случайно застрелившего женщину-оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Уточняется, что дело передали местному прокурору. «Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений», — сообщили в канцелярии офиса шерифв.

В отчете правоохранителей не уточняется, определили ли следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений. Об этом рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Хатчинс погибла в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Ранее стало известно, что американский актер и продюсер Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина» (Rust). Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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