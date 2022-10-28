. Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейком
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Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейком

Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейкомВидео с празднованием получения авто на могиле погибшего мобилизованного оказалось фейком

В конце октября в проукраинских Telegram-каналах распространилась публикация, в которой утверждалось, что семья погибшего мобилизованного российского военнослужащего празднует получение нового автомобиля Lada прямо на могиле. К материалу прикреплено «соответствующее» видео. Однако информация оказалась фейком.

На самом ролике, вероятнее всего, запечатлен поминальный обряд военнослужащего, но не российского, а армянского, о чем свидетельствуют цвета флага на торте, показанном в видео.

Кроме того, на кадрах также показан памятник погибшему, при этом, специалисты по ритуальным услугам отмечают, что сооружение стоит возводить спустя год после смерти — это связано с тем, что почва на могиле должна просесть, то есть достаточно уплотниться для того, чтобы все составляющие памятника — постамент, обелиск и цветник — получили необходимую устойчивость. Поэтому так быстро поставить памятник «погибшему мобилизованному» не получилось бы.

На самом же памятнике указана дата смерти — мужчина погиб в 2020 году. Мобилизация же в России была объявлена 21 сентября 2022 года.

Публикация не получила широкого охвата в российских и даже украинских СМИ. При этом ролик распространился на видеохостинге YouTube, а также в проукраинских Telegram-каналах, в ряде из них видео уже удалено.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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