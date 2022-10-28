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Владимир Познер высказался об своем исчезновении из эфира Первого канала

Владимир Познер высказался об своем исчезновении из эфира Первого канала
Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему его авторская программа пропала с телеэкранов. Владимир Познер уже несколько месяцев почти не выходит на связь с поклонниками и прессой. Его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro телеведущий прокомментировал ситуацию. «Я с 24 февраля не даю никаких интервью, никаких комментариев. Снял свою программу с эфира», — лаконично высказался Владимир Владимирович.
Напомним, Первый канал изменил сетку вещания 25 февраля 2022 года. Большую часть эфира заняли общественно-политические программы с упором на актуальную повестку. Помимо передачи «Познер» временно перестали транслироваться развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», «Давай поженимся!» и другие. Кстати, недавно новогодние огоньки и большие концерты, включая «Песню года», претерпели существенные изменения. Среди участников теперь нет артистов, которые выступили с осуждением российской внешней политики, оскорбили россиян или уехали из России. Продюсер Вадим Цыганов призвал еще расчистить фестивали от знаменитостей нетрадиционной ориентации. Он заявил, что из года в год на сцену выходят те, кто отрицает традиционные семейные ценности и развращает подрастающее поколение.
# Шоу-бизнес Познер Владимир
По материалам: z-aya

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