. Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы
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Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы

Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы

Владимир Путин в очередной раз отметил работу Сергея Собянина на посту мэра столицы. Об этом  президент рассказал во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Сергей Собянин сделал очень много для того, чтобы превратить Москву в максимально комфортный для жителей и гостей город. Она исторически и ментально всегда ассоциируется со столицей государства. Президент отметил, что команда мэра может дать фору любому крупному мегаполису в мире.


"Есть проблемы развития столицы как мегаполиса, и должен сказать, что под руководством команды действующего мэра они решаются гораздо лучше, чем во многих других мегаполисах мира. Был период, когда нарастали проблемы с транспортом, с развитием социальной инфраструктуры, но за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать. Очень многое сделано для развития города за последние несколько лет", - сказал Путин.

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По материалам: uposters.ru

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