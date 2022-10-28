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Volkswagen назвал сроки продажи российских активов

Volkswagen назвал сроки продажи российских активовVolkswagen продаст российские активы Porsche, Scania и Man в течение 12 месяцев

Немецкий автоконцерн Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati и другие) избавится от российских активов Porsche, Scania и Man в течение года. Соответствующие сроки группа назвала в промежуточном отчете за январь-сентябрь 2022 года.

Компания Traton — подразделение грузовых автомобилей Volkswagen — продаст 100 процентов акций ООО «Скания Русь» в течение 12 месяцев. Также компания заключила сделку и продаже ООО «МАН Трак энд Бас Рус», ожидается, что она будет реализована уже в 2022 году.

Porsche рассматривает продажу трех дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. «С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев», — указано в отчете.

Volkswagen остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в Россию 3 марта. Также компания прекратила производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Ранее в октябре Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что после приостановки производства на заводе в Калуге автоконцерн Volkswagen не планирует возобновлять работу в России и ищет покупателей на него. В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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