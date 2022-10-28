. Выбираем качественные покрышки б/у

Вадим Карасев

В жизни нередко бывают ситуации, когда нам нужно сделать выбор. Это касается и автомобильных покрышек. Вам стоит определиться с тем, какому варианту отдать предпочтение – новым шинам или б/у. В данном случае все зависит от вашего бюджета, а также от того, готовы ли вы потратить время на поиски качественных б/у шин.

Перед тем как вы решитесь купить покрышки для транспортного средства, уже бывшие в использовании, нужно будет определиться с важными для себя параметрами. Важно детально изучить всю информацию, взвесить все «за» и «против» такой покупки. Только в этом случае шины бу будут устраивать вас по всем параметрам.

Рекомендуем все обдумать. Может быть, лучше будет приобрести новые покрышки, но недорогие, или все-таки лучше взять подержанные шины, но более высокого уровня. Если вы щепетильно подойдете к вопросу выбора, то таким образом вам удастся обойти много неприятных моментов. Обратите свое внимание на главные критерии покупки.

Немаловажным будет место, в котором вы планируете купить резину. Сегодня существует множество различных точек продажи б/у покрышек. Это авторынки, интернет, разборка авто и т.д. Конечно, необходимо учитывать, что не все продавцы будут говорить правду. Им интересно продать свой товар. Узнайте у продавца о причине продажи. Возможно, шины хотят продать по причине их непригодности к эксплуатации, это важно учесть. Какое количество времени служили шины предыдущему владельцу. Обычно на всех шинах указана дата их выпуска. Несовпадение этих данных может говорить о том, что резина уже была установлена на других разных автомобилях или на разной оси одного и того же авто. Соответственно, у покрышек будет разная степень износа. Бывают ситуации, когда шины были каким-то образом повреждены. Если так, то нужно пройти специальную диагностику. Если повреждения были существенные, то лучше, конечно, не покупать изделия.

При осмотре важно обращать внимание на такие моменты:

глубина протектора;



наличие трещин и видимых дефектов;



износ;



были ли шины в ремонте;



общее состояние покрышек.



Важным аспектом являются все пункты, если вы хотите купить качественные покрышки зимние бу. Даже если хоть к одному из них не отнестись серьезно, то в дальнейшем это может повлечь за собой неприятные моменты. В случае если покрышки ранее были в эксплуатации, они все равно должны иметь хороший вид, не быть слишком изношенными и тем более поврежденными. Ведь от качества резины автомобиля зависит ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров, а порой и жизнь.