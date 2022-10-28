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Земфира снизошла до извинений

Земфира снизошла до извинений
Певица Земфира в крайне резкой форме высказалась о журналистке. Артистка редко высказывает мнение о других людях, но сегодня неожиданно разразилась критикой в сторону Катерины Гордеевой. Певица назвала YouTube-канал журналистки говном, а также прошла по ее профессиональным качествам. *Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Артистка назвала Гордееву скучным и непрофессиональным журналистом. «Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция», — резко заявила Земфира. Но несколько часов спустя исполнительница сменила гнев на милость. Ко всеобщему удивлению звезда извинилась перед Гордеевой в соцсетях. «Да, этот пост — ошибка. Не стоило публично. Прошу у всех прощения», — написала она.
Поклонники поддержали Земфиру в комментариях. Они посчитали ее поступок смелым, отметив, что мало, кто способен признавать свои ошибки. «Какая вы молодец! Пусть каждый так сможет. Желаю всем духовного роста. Мы не знакомы, но очень горжусь вами»; «Да ладно, мы все напиваемся и пишем, что попало и кому попало. Утром просыпаемся и удаляем. Со всеми бывает. Любви», — желают пользователи. Другие же посчитали критику в адрес Гордеевой обоснованной и Земфире не за что было извиняться. «Согласна полностью, все интервью как на подбор, одни договорняки заказные. Взяла бы у нормальных людей интервью, например, как Катя Гордон, Мария Шукшина», — негодуют подписчики.
# Шоу-бизнес Земфира, певица
По материалам: z-aya

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