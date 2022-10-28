. Жанна Эппле обманула подругу на миллионы
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Жанна Эппле обманула подругу на миллионы

Жанна Эппле обманула подругу на миллионы
Подруга актрисы Жанны Эппле будет судится с ней из-за огромной суммы денег. Артистка взяла в долг у подруги еще в 2010 году 154 тысячи евро. Но знаменитость не вернула всю сумму приятельнице. Теперь подруга Эппле подала на актрису в Тверской суд Москвы. Жанна Эппле должна будет выплатить 204 тысячи евро. А это более 12 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщили в mk.ru.
Истец утверждает, что Эппле занимала у нее деньги на покупку квартиры после расставания с мужем. Вначале Жанна выплачивала долг в рублях и вернула в общей сложности 53 тысячи евро. А потом актриса сослалась на истекший срок давности расписки по кредиту и пропала. Теперь Эппле ждет судебное заседание 11 ноября.
# Шоу-бизнес Эппле Жанна
По материалам: z-aya

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