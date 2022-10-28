. Жена Игоря Николаева поздравила его взрослую дочь, живущую в США

Старшая дочь Игоря Николаева, Юлия сегодня отмечает 44-летие. Сегодня день рождения отмечает старшая дочь Игоря Николаева. Юлия много лет живет вдали от отца. Ещё в юности она переехала в Штаты, где отучилась на фармацевта и устроилась работать по специальности. Квартиру в Майами ей купил отец, он же оплатил её учебу. Насколько известно, композитор и по сей день продолжает оказывать 44-летней Юлии материальную поддержку. Первой именинницу поздравила её молодая мачеха Юлия Проскурякова. Певица оставила падчерице трогательное послание в Сети. Жена Николаева опубликовала кадры, снятые во время одной из последних встреч, и пожелала ей здоровья.«Мои поздравления Юлии Николаевой с днём рождения! Главное, здоровья! Счастья, успехов во всех сферах жизни», — написала Проскурякова. Следом к Юлии обратился и её знаменитый отец. Он, судя по всему, озвучил свои пожелания в личном поздравлении. В Сети же маэстро оставил скромную запись: «С днем рождения, Юлия!» Не исключено, что Николаев сможет лично поздравить старшую наследницу с праздником. Если верить информации на сайте композитора, на ближайшее время у него нет в планах гастрольного тура, а, значит, ничто не мешает ему навестить Юлию. Напомним, что в 2015 году Николаев стал отцом во второй раз. Проскурякова осчастливила мужа рождением еще одной дочки. В этом году Вероника поступила в первый класс музыкальной школы. Композитор уверен, что младшая наследница унаследовала его талант.