. 16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили

Иногда кажется: чтобы в жизни было меньше разочарований, надо от неё поменьше ожидать. Однако покупая или заказывая товар или услугу, логично ждать того, что она будет соответствовать предложенному: фотографиям на сайте или референсам клиента. Но так бывает далеко не всегда. Пользователи TikTok запустили тренд, иллюстрирующий разочарование, сравнив «что я хотел получить» и «что получил на самом деле».

Праздничный торт

Вряд ли на таком можно выспаться



Джинсы или ласты

Ну почти

Разочарования в бьюти-сфере — дело довольно распространённое и довольно досадное. Об этом у нас есть отдельная подборка.

Изящный маникюр

Новогоднее разочарование

Почти…

Прекрасный топ

Когда у мастера своё видение

Пиньята

Торт мечты

Когда хочешь быть зайкой, но…

Вечернее платье

Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку

Макияж

Получается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.

Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче

Бонус: когда результат наоборот был выше ожиданий

А здесь мы собрали для вас случаи, когда людей расстроило огромное количество лишней упаковки.



