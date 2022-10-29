16 случаев, когда люди ожидали от товара или услуги одно, а получили… то, что получили
Иногда кажется: чтобы в жизни было меньше разочарований, надо от неё поменьше ожидать. Однако покупая или заказывая товар или услугу, логично ждать того, что она будет соответствовать предложенному: фотографиям на сайте или референсам клиента. Но так бывает далеко не всегда. Пользователи TikTok запустили тренд, иллюстрирующий разочарование, сравнив «что я хотел получить» и «что получил на самом деле».
Праздничный торт
Вряд ли на таком можно выспаться
Джинсы или ласты
Ну почти
Разочарования в бьюти-сфере — дело довольно распространённое и довольно досадное. Об этом у нас есть отдельная подборка.
Изящный маникюр
Новогоднее разочарование
Почти…
Прекрасный топ
Когда у мастера своё видение
Пиньята
Торт мечты
Когда хочешь быть зайкой, но…
Вечернее платье
Когда хочешь маленькую аккуратную татуировку
Макияж
Получается, данный макияж обошёлся девушке примерно в 2100 рублей. Сойдёт разве что для Хэллоуина.
Ну, тут даже непонятно, какой вариант круче
Бонус: когда результат наоборот был выше ожиданий
А здесь мы собрали для вас случаи, когда людей расстроило огромное количество лишней упаковки.