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17 комиксов о милых и забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально

17 комиксов о милых и забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально

Пришельцы — одна из главных тем, беспокоящих человечество уже множество столетий. НЛО давно стали классической темой в фильмах ужасов. Однако американский художник Нэйтан Пайл решил посмотреть на эту тему под совсем иным углом. Автор создал серию юмористических комиксов, в которой представил, как бы вели себя инопланетяне, живя по традициям жителей планеты Земля. Получилось настолько забавно, что всякий страх к пришельцам просто сходит на нет.

От кофе сложно отказаться любому

Уж кто является поклонником инопланетных созданий, так это Нэйтан Пайл. Это американский карикатурист, писатель и создатель популярного веб-комикса «Странная планета». Иллюстрированная история рассказывает о синих существах, которые пытаются жить, согласно устоям планеты Земля. При этом все человеческие переживания они обсуждают техническим языком. Несколько книг автора даже попали в список бестселлеров журнала New York Times.

Великий дар

Все походы к стоматологу заканчиваются одинаково

О занятиях спортом

Сопереживание

Поездка к бабушке и дедушке

Взаимное наблюдение

Подготовка к празднику

Когда наступили первые холода

Свой самый популярный веб-комикс «Странная планета» Пайл запустил в феврале 2019 года. Помимо него, у него есть ещё множество работ, заслуживающих внимания. К ним относят «Незнакомую планету» и «Основные советы и правила поведения в Нью-Йорке».

Время восстанавливать справедливость

Инопланетное караоке

Любовь друга

Чудеса гравитации

Хозяин ведь всегда самый вкусный

Чудо-устройство

Разговаривать на русском языке инопланетянам помогают Андрей Михайлюк и Сергей Стерх. Ребята проделывают колоссальную работу, чтобы донести тонкости инопланетного юмора до наших умов. Посмотреть остальные комиксы можно в их группе.

Тут любой врач бессилен

Трикотаж — чудесное место, чтобы вдоволь поспать

Здесь вы можете посмотреть комиксы, рассказывающие о смешном бородаче, который заигрался в брутальность.

# Интересное
По материалам: twizz

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