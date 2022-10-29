17 комиксов о милых и забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально
Пришельцы — одна из главных тем, беспокоящих человечество уже множество столетий. НЛО давно стали классической темой в фильмах ужасов. Однако американский художник Нэйтан Пайл решил посмотреть на эту тему под совсем иным углом. Автор создал серию юмористических комиксов, в которой представил, как бы вели себя инопланетяне, живя по традициям жителей планеты Земля. Получилось настолько забавно, что всякий страх к пришельцам просто сходит на нет.
От кофе сложно отказаться любому
Уж кто является поклонником инопланетных созданий, так это Нэйтан Пайл. Это американский карикатурист, писатель и создатель популярного веб-комикса «Странная планета». Иллюстрированная история рассказывает о синих существах, которые пытаются жить, согласно устоям планеты Земля. При этом все человеческие переживания они обсуждают техническим языком. Несколько книг автора даже попали в список бестселлеров журнала New York Times.
Великий дар
Все походы к стоматологу заканчиваются одинаково
О занятиях спортом
Сопереживание
Поездка к бабушке и дедушке
Взаимное наблюдение
Подготовка к празднику
Когда наступили первые холода
Свой самый популярный веб-комикс «Странная планета» Пайл запустил в феврале 2019 года. Помимо него, у него есть ещё множество работ, заслуживающих внимания. К ним относят «Незнакомую планету» и «Основные советы и правила поведения в Нью-Йорке».
Время восстанавливать справедливость
Инопланетное караоке
Любовь друга
Чудеса гравитации
Хозяин ведь всегда самый вкусный
Чудо-устройство
Разговаривать на русском языке инопланетянам помогают Андрей Михайлюк и Сергей Стерх. Ребята проделывают колоссальную работу, чтобы донести тонкости инопланетного юмора до наших умов. Посмотреть остальные комиксы можно в их группе.
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Здесь вы можете посмотреть комиксы, рассказывающие о смешном бородаче, который заигрался в брутальность.