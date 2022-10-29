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Алла Пугачева скрывает свое облысение

Алла Пугачева скрывает свое облысение
Специалист высказался об облысении певицы Аллы Пугачевой. Артистка носит парики и шиньоны, накладные пряди и челки уже много лет. Люди не могули по началу поверить, что некогда пышногривая Примадонна сегодня страдает от облысения. Это подтвердил ее экс-стилист Джордж Ровалс. Он работал, к слову, не только с Пугачевой, но и Тиной Тернер, Софи Лорен и другими дивами.
Как рассказал Ровалс сайту «МК», Пугачева действительно страдает от проблемы поредения волос. И никто, ни один врач не может объяснить, почему такое происходит, утверждает стилист. «Есть такая категория людей, и никто не может им помощь. Медики бессильны. Именно поэтому Алла вынуждена использовать накладки, парики и шиньоны. Правильно делает, кстати. Скрывает свою проблему», - высказался Ровалс.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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