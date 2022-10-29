. Авиакомпании переходят на новую систему бронирования билетов 30 октября
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Авиакомпании переходят на новую систему бронирования билетов 30 октября

Авиакомпании переходят на новую систему бронирования билетов 30 октября
Что необходимо знать пассажирам

В Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будут использовать только российское программное обеспечение. Такое постановление Правительства от 08.08.2022 № 1393 вступает в силу 30 октября.

Уточняется, что исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и ее элементы не должны принудительно обновляться и управляться из-за рубежа.

Также гарантийное обслуживание системы доверят только российским организациям, а ее базы данных и серверы будут размещать исключительно на территории России.

Перевод АИС ОВП на российское программное обеспечение позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, отмечается на сайте кабмина.

О переходе на новую систему бронирования уже сообщили крупнейшие российские авиакомпании. Из-за этого с 26 октября могла быть недоступна часть онлайн-сервисов перевозчика S7, включая покупку, обмен и возврат билетов. В пятницу на сайте перевозчика сообщалось, что основные сервисы уже работают как обычно — в том числе оплата милями.

Аэрофлот с 29 по 30 октября также переходит на новую систему бронирования и регистрации пассажиров.

Как сообщается на сайте компании, во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию. При этом начиная с 14:00 мск 29 октября 2022 года и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Сайт Аэрофлота начиная с 14:00 мск 29 октября и до окончания технических работ будет функционировать в информационном режиме. На сайте по-прежнему можно будет найти важную для перелета информацию, посмотреть расписание рейсов и онлайн-табло.

Мобильное приложение Аэрофлота начиная с 14:00 мск 29 октября будет заблокировано, пользователям рекомендуют установить новую версию приложения.


После завершения перехода на новую систему бронирования 30 октября обещают возобновление работы всех онлайн-сервисов, за исключением: оформления делового проездного; оформления премиального билета за двойные мили; оформления повышения класса обслуживания за мили, за деньги или с использованием ваучера; предварительного выбора мест; заказа некоторых дополнительных услуг (медицинская страховка, перевозка животных, перевозка спортивного оборудования, меню на заказ, аэроэкспресс); заказа специальных услуг (включая специальное питание, детскую люльку и др.); обмена билетов; изменения документа пассажира в оформленном бронировании.

При необходимости оформления данных услуг на сайте компании рекомендуется обращаться в офисы собственных продаж или контакт-центр Аэрофлота, а также следить за новостями. О восстановлении работы перечисленных онлайн-сервисов перевозчик обещает проинформировать дополнительно на официальном сайте и в аккаунтах Аэрофлота в социальных сетях.


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По материалам: pnp.ru

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