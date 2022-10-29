. Чебурашка и крокодил Гена отсудили миллионы
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Чебурашка и крокодил Гена отсудили миллионы

Чебурашка и крокодил Гена отсудили миллионы
Скандал разгорелся из-за символики «Союзмультфильма». Завершилась судебная тяжба между «Союзмультфильмом» и рестораном «Тебурасика». Первые обвиняли вторых в незаконном использовании в оформлении заведения образов Чебурашки и крокодила Гены. Два года шли разбирательства и вот вынесено решение. Суд согласился с истцами и призвал к ответу нарушителей авторских прав. В результате «Союзмультфильм» получит от ресторана восемь миллионов рублей, а Чебурашка и Гена навсегда покинут символику заведения общепита. «Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя, «Союзмультфильм» внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях», — цитирует юриста киностудии Антона Стружкова РИА Новости. Как свидетельствует из слов адвоката, заведение вполне могло договориться с правообладателями на дальнейшее использование мультяшных героев, но по какой-то причине решило отказаться от такого взаимовыгодного сотрудничества. При этом им придется не только заплатить студии миллионы отступных и убрать криво нарисованных Гену с Чебурашкой со стен, но и сменить название.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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