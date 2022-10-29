. ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
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ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина

ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
Множество людей затоптаны толпой в Южной Корее. Сегодня в столице Южной Кореи произошла страшная трагедия. Во время празднования Хэллоуина образовалась давка, в которой погибли десятки человек. Сообщается, что к этому часу число жертв, погибших в давке достигло 120 человек. Ранеными остаются около сотни мужчин и женщин. Также десятки горожан потеряли сознание в духоте и толпе. Их оттаскивают прямо на обочину, где спасатели и медики делают им непрямой массаж сердца. Некоторые сеульцы и гости столицы застряли в переулке — их придавила толпа. Не получается вытащить даже за руки. Напомним, сегодня сотни сеульцев собрались в центре города в районе Итхэвон, чтобы поучаствовать в праздновании Хэллоуина. По предварительным данным, давка произошла, когда прошел слух о том, что в одном из баров находится местная знаменитость. Толпа ринулась в питейное заведение, снося все на своем пути. Сейчас, по сообщениям местных агентств, на месте ЧП работают около 400 спасателей со всей страны. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель из-за трагедии вернулся из запланированной поездки в Европу в Южную Корею. Он поручил правительству обеспечить всестороннюю помощь раненым и семьям погибших. Предпринято масштабное расследование.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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