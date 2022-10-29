. День 29 октября в истории

День работников вневедомственной охраны Росгвардии.

История вневедомственной охраны началась 70 лет назад. 29 октября 1952 года было принято постановление Совета Министров СССР о создании вневедомственной наружной сторожевой охраны при органах Министерства внутренних дел. С 2016 года подразделения вневедомственной охраны включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня под охраной сотрудников вневедомственной охраны находится свыше полутора миллиона квартир россиян и около миллиона объектов на всей территории страны.

Всемирный день борьбы с инсультом.

Учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом для привлечения внимания к вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской помощью, а также новым возможностям лечения этого заболевания.

Инсульт может случиться с любым человеком в любом возрасте. Этот недуг является одной из главных причин смерти и инвалидности в мире. По данным ВОЗ, ежегодно инсульту подвергаются 33 миллиона человек, а умирают 6 миллионов 700 тысяч. В России ежегодно регистрируется свыше 400 тысяч инсультов.

Всемирный день больных псориазом.

Установлен по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза в 2004 году.

Псориаз относится к числу наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний кожи. Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего начало заболевания приходится на 16-25 лет.

Всероссийский день гимнастики.

Традиционно отмечается в последнюю субботу октября. Праздник был учреждён в 1999 году по инициативе федераций спортивной и художественной гимнастики России.

33 года назад (1989) Верховный Совет РСФСР принял поправки в Конституцию РСФСР, согласно которыми был учреждён Съезд народных депутатов.

Этот высший орган государственной власти сначала РСФСР, а позднее РФ состоял из 1068 делегатов, 900 из которых избирались от территориальных избирательных округов, а 168 — от национально-территориальных избирательных округов.

Первые и единственные выборы народных депутатов прошли 4 марта 1990 года. Первый съезд отрылся 16 мая.

В сентябре 1993 года указом Президента РФ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» деятельность Съезда народных депутатов РФ была прекращена.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская стратегическая наступательная опе­рация.

В операции участвовали войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского и часть сил 3-го Украинского фронта (командующий — маршал Советского Союза Федор Толбухин). Наземные войска поддерживали авиация и Дунайская военная флотилия (командующий — контр-адмирал Георгий Холостяков). Вместе с советскими войсками сражались 1-я болгарская армия, а также румынские соединения и венгерский добровольческий Будайский полк. Им противостояли группа армий «Юг» и часть сил группы армий «Ф».

За 107 дней, Будапештская стратегическая наступательная опе­рация была завершена 13 февраля 1945 года, были освобождены центральные районы Венгрии и её столица - Будапешт, соз­даны условия для успешного наступления в Чехословакии и в Австрии.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция.

Наступательные боевые действия войск Карельского фронта под командованием Кирилла Мерецкова при поддержке 7-й воздушной армии и кораблей Северного флота против войск вермахта начались 7 октября 1944 года. За 22 дня советские войска разгромили хорошо подготовленную 20-ю горную немецкую армию. Были освобождены часть Мурманской области и северные районы Норвегии.

За отличие в боях более 50 соединений и частей получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», 70 — были награждены орденами. Свыше 50 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В декабре 1944 года была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой были награждены порядка 350 тысяч человек.

100 лет назад (1922) в Москве открылся Театр Революции (ныне Московский академический театр им. Вл. Маяковского).

Его первым художественным руководителем стал Всеволод Мейерхольд.

Театр несколько раз менял название: в 1943 году был переименован в Театр драмы, а в 1954 году — Московский театр имени Владимира Маяковского. В 1964 году театру было присвоено звание академического.

В разные годы на его сцене играли Мария Бабанова, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева и Александр Лазарев-ст. и другие известные актёры. Сегодня труппа театра представлена такими прекрасными мастерами сцены, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анна Ардова, Татьяна Орлова, Любовь Руденко и др.

104 года назад (1918) была создана комсомольская организация.

После Февральской революции 1917 года в стране начали создаваться различные молодёжные большевистские организации.

29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабоче-крестьянской молодёжи, на котором было принято решение об объединении разрозненных организаций в единую, общероссийскую, под руководством Коммунистической партии большевиков. Она получила название Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

В 1924 голу РКСМ было присвоено имя Владимира Ленина, а в 1926 году он был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ были созданы на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии. Это была самая массовая молодежная организация СССР, через которую прошли свыше 200 миллионов человек.

Высшим руководящим органом организации был Всесоюзный съезд, а работой союза между съездами руководил Центральный Комитет ВЛКСМ.

Решение о самороспуске организации было принято в сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде.

124 года назад (1898) на воду был спущен первый в мире ледокол «Ермак».

Корабль был заложен в 1897 году в Ньюкасле на стапелях английской фирмы «Армстронг» по заказу России. Он стал первым в мире ледоколом, который мог форсировать тяжёлые льды двухметровой толщины. Судно было названо в честь русского исследователя Сибири — Ермака Тимофеевича.

Ледокол обеспечивал перевозки грузов на Балтике, в западном секторе Арктики и в Белом море, участвовал в спасении полярников станции «Северный полюс-1». В годы Великой Отечественной войны «Ермак» осуществлял проводку судов на Балтике. В 1964 году корабль был выведен из эксплуатации и разобран на металл в Мурманске.

128 лет назад (1894) купец и меценат Алексей Бахрушин впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию. Этот день считается датой основания Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Свою коллекцию Алексей Бахрушин начал собирать благодаря пари. Он поспорил с молодым человеком по фамилии Куприянов, что за месяц соберет коллекцию театральных афиш, программок и фотокарточек актеров ничуть не хуже, чем у Куприянова. Бахрушин не только выиграл пари, но и нашел свое призвание и дело всей жизни.

Алексей Бахрушин собирал сценические костюмы, автографы, письма и личные вещи актеров, программки, афиши и все, что имело отношение к театру. Будущие экспонаты он находил в лавках антикваров, что-то приносили сами актеры, что-то коллекционер выкупал у их родственников.

29 октября 1894 года Алексей Бахрушин впервые показал свою театральную коллекцию публике. Позднее музей был передан в ведение Академии наук, а в 1917 году он был включён в сеть государственных учреждений.

Сегодня Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина — крупнейший театральный музей в мире. В его фондах храниться

более полутора миллионов экспонатов: эскизы костюмов и декораций, фотографии и портреты, сценические костюмы, программы и афиши спектаклей, а также редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

134 года назад (1888) на 295 километре линии Курск — Харьков — Азов у станции Борки под Харьковом в железнодорожную катастрофу попал императорский поезд.

Император Александр III с женой и детьми возвращался после отдыха в Крыму на специальном составе. По рассказам очевидцев, внезапно раздался сильный толчок, сбросивший людей с их мест, затем последовал страшный треск, и поезд сошел с рельс. Несколько вагонов были сброшены на левую сторону насыпи, и представляли ужасное зрелище: без колёс, со сплюснутыми и разрушенными стенами. Несмотря на сильные повреждения состава, император Александр III и члены его семьи не пострадали. К сожалению, в катастрофе погибли 20 человек.

Позднее экспертная комиссия выявила серьезные технические недочеты в конструкции императорского поезда и значительные нарушения основных правил его эксплуатации.

24 года назад (1998) в космический полёт отправился самый старый американский астронавт - Джон Гленн.

На момент экспедиции ему было 77 лет, 3 месяца и 11 дней. Он находился на орбите 8 суток 21 час и 44 минуты.

Это был второй космический полёт Джона Гленна. В феврале 1962 года он первым из американцев и третьим в мире после Юрия Гагарина и Германа Титова, совершил орбитальный полёт, облетев три раза Землю на корабле «Меркурий-Атлас-6».

53 года назад (1969) в США в рамках развития научно-воен­ной сети ARPANET (предшественницы интернета) впервые в истории осуществлена передача данных между двумя удаленными компьютерами.

ARPANET была создана Агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям. 29 октября 1969 года между двумя узлами компьютерной сети прошел первый сеанс связи. Терминалы находились на расстоянии 640 километров друг от дру­га. Слово login, было отправ­лено из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и успешно принято специалистами на­учно-исследовательской организации SRI International в г. Менло-Парк недалеко от Сан-Франциско. Этот эксперимент можно считать точкой отсчета истории Интернета.