. Для Львов время отдыха, а для Раков идеальный момент действовать: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Конец второго и начало последнего осеннего месяца принесет представителям знаков зодиака полезный опыт, создаст идеальную почву для новых отношений и развития в профессиональной сфере. Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года и рассказал, для кого это будет период испытаний, а для кого окажется волшебным временем в сфере отношений и карьеры.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам следует приготовиться, так как их ждет напряженная неделя в любовной и профессиональной сфере. Если хотите сохранить хорошие отношения со второй половинкой, придется держать свои эмоции под контролем и следить за своими высказываниями. На работе возможны разногласия с коллегами и даже конфликтные ситуации. Однако если вы полностью уверены в своей правоте, придется упорно отстаивать свои интересы, пусть это даже и доставит вам массу неприятных эмоций.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Представителям земной стихии придется несладко в предстоящие семь дней. У них возникнут трудности на работе и в личной жизни. К этому стоит отнестись как к жизненному уроку. Важно все правильно понять и переосмыслить свое поведение. Не пытайтесь убежать от проблем, которые появятся у вас на пути, они все равно будут возвращаться к вам, пока вы их окончательно не решите. Кроме того, стоит прислушаться к мнению коллег по работе, оно будет для вас полезным.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам будет не до любовных отношений на предстоящей неделе, так как на них свалится куча других обязанностей. Кроме того, если вы состоите в новых отношениях, временно возьмите паузу, чтобы не потерять их. Также не исключено, что на первый план у представителей знака выйдут финансовые и жилищные вопросы. На работе расслабляться тоже не придется. Постарайтесь с пониманием подойти ко всему происходящему на этой неделе, вскоре наступит более благоприятное время.

Рак (22 июня — 22 июля)

В предстоящие семь дней у Раков будет большое желание наладить отношения с близкими и второй половинкой. Стоит заметить, что для этого как раз подходящий момент. Воспользуйтесь аурой этой недели, чтобы укрепить существующую связь и вывести отношения на новый уровень. Кстати, это также подходящее время для новых знакомств и поиска партнера, главное — действовать, а не сидеть на одном месте. В профессиональной сфере все стабильно, а если возникнут какие-то трудности, постарайтесь подойти к решению вопроса творчески.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов сейчас бесполезное время принимать какие-то действия, будь-то в профессиональной или любовной сфере. Эта неделя подходит для отдыха и расслабления. Не стоит строить грандиозные планы на первую декаду ноября, так как непредвиденные обстоятельства легко могут их разрушить. Постарайтесь спокойно переждать это время и приспособиться к новым ситуациям.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы могут порадоваться предстоящему периоду, так как в личных отношениях будут царить гармония и взаимопонимание. Это удачное время, чтобы укрепить существующую связь и вывести отношения на совершенно новый уровень. Также это хорошее время для общения и обмена информацией. В профессиональной сфере вас ждет успех. Удачно будут складываться переговоры, командировки и заключение договоров.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это будет удачная неделя для Весов, как и другие последующие периоды. Важно использовать этот благоприятный момент для решения своих задач, в том числе и жилищных вопросов. Стоит отметить, что от принятых решений на этой неделе будет зависеть развитие ваших личных отношений. В профессиональной и финансовой сфере ожидается подъем. Сейчас самое подходящее время закрепиться на выгодных позициях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неделя с 31 октября по 6 ноября идеальное время для Скорпионов, чтобы проявить инициативу в любой сфере жизни. Можно смело заводить знакомства и новые отношения, выводить уже существующие на совершенно другой уровень, а также принимать важные решения. Если найти применение своей инициативе на работе или в сфере финансов, можно удачно открыть новый проект и добиться грандиозного успеха. Девиз для Скорпионов на эту неделю – действовать и не останавливаться на достигнутом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе ваше восприятие реальности может не соответствовать тому, что есть на самом деле. Возможно, вас посетят какие-то воспоминания, и это вызовет у вас волнение и переживание. Постарайтесь проанализировать предыдущий опыт и изъять из него важные уроки. Это поможет обрести гармонию в отношениях с любимым человеком и вашими близкими. В профессиональной сфере сейчас не самое подходящее время начинать что-то новое, но отличный момент, чтобы успешно завершить начатые дела.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первая неделя ноября — это идеальный период, чтобы привнести в свою жизнь что-то новое. Вам жизненно необходим глоток свежего воздуха, поэтому если что-то вас тормозит, постарайтесь от него избавиться. Это также будет подходящее время для постановки новых целей, знакомств и встреч с друзьями. В сфере карьеры пора внедрять идеи, которые ранее казались вам нереальными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это будут крайне напряженные семь дней для Водолеев, так как они будут сильно подвергаться критике со стороны любимого человека и коллег по работе. Важно проявить свою гибкость, чтобы выстоять в этот нелегкий период и не потерять то, что уже имеете. На работе от вас потребуется решительность и собранность, чтобы отстоять свое место под солнцем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это будет хороший период для создания новых и укрепления существующих отношений. Постарайтесь сполна насладиться этим временем, а также разбавить его интересными прогулками или поездками. Это поможет добавить ярких красок в вашу повседневную жизнь и зарядиться позитивом на всю неделю. В сфере работы не стесняйтесь предлагать свои интересные идеи, некоторые из них увенчаются успехом.