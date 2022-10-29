. «Дом дракона» обошел спецэпизод «Гарри Поттера» по просмотрам
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«Дом дракона» обошел спецэпизод «Гарри Поттера» по просмотрам

«Дом дракона» обошел спецэпизод «Гарри Поттера» по просмотрамРБК: сериал «Дом дракона» обошел по просмотрам специальный эпизод «Возвращение в Хогвартс»

Сериал «Дом дракона» обошел по просмотрам специальный эпизод «Возвращение в Хогвартс», который вышел в честь 20-летия фильма «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Амедиатеки».

Приквел «Игры престолов» посмотрели 82 процента от всех пользователей, смотревших контент в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Данные приведены за период с 22 августа, когда вышла первая серия проекта, по 26 октября 2022 года.

В день премьеры последней серии ее посмотрели на 78 процентов больше зрителей, чем первую серию в день ее премьеры. Проект набрал самое большое количество просмотров в день выхода последней серии среди шоу HBO после завершения сериала «Игра престолов».

Также отмечается, что «Дом дракона» за период выхода первого сезона посмотрели на 31 процент больше, чем специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс» c 1 по 31 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» занял первую строчку в рейтинге просмотров на стриминговой платформе Netflix в период с 19 по 25 сентября. За неделю сериал набрал 3,6 миллиарда минут просмотра, обойдя шоу «Дом Дракона» — приквел «Игры Престолов» расположился на третьей строчке рейтинга с результатом 1,008 миллиарда минут.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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