. Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез

Отец певицы Нюши рассказал об отношениях своей дочери с Кридом. Когда Егор Крид только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе, у него был роман с Нюшей, уже успевшей стать популярной певицей. Эти отношения быстро закончились, так как против них выступал папа исполнительницы. Лишь спустя годы отец артистки Владимир Шурочкин рассказал в интервью о том периоде, подчеркнув, что Крид вел себя ужасно рядом с его дочерью. «Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо. Я сам человек немеркантильный, у меня не было к нему претензий с материальной точки зрения, как он утверждает. Я считаю, что люди могут жить вместе, если им вместе хорошо. А им не было хорошо. Егор, безусловно, талантливый хороший парень. Он состоялся как артист. Но я не одобрял его отношений с моей дочерью. И Аня тоже постепенно поняла, что у них ничего не могло бы быть», — признался 56-летний продюсер в одном из интервью.Спустя годы Нюша и Егор возобновили отношения и даже записали современную песню под названием «Мистер и миссис Смит». Артисты сняли на нее клип, в котором воплотили мечту фанатов — сыграли общую свадьбу и даже стали родителями. Звезды продолжают общаться, но между ними не может быть ничего серьезного — Нюша замужем за бывшим казанским чиновником Игорем Сивовым и воспитывает от него сына и дочь. Крид пока одинок и поглощен работой. «Мы ссорились из-за того, что я был дико неуверенным и ревнивым. Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо. К тому же тогда Нюша была вся в разъездах, у нее было мало свободного времени на меня. Извини меня за всю эту ревность», сказал Егор Крид «АиФ».