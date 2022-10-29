. Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез

Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Отец певицы Нюши рассказал об отношениях своей дочери с Кридом. Когда Егор Крид только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе, у него был роман с Нюшей, уже успевшей стать популярной певицей. Эти отношения быстро закончились, так как против них выступал папа исполнительницы. Лишь спустя годы отец артистки Владимир Шурочкин рассказал в интервью о том периоде, подчеркнув, что Крид вел себя ужасно рядом с его дочерью. «Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23.  Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо. Я сам человек немеркантильный, у меня не было к нему претензий с материальной точки зрения, как он утверждает. Я считаю, что люди могут жить вместе, если им вместе хорошо. А им не было хорошо. Егор, безусловно, талантливый хороший парень. Он состоялся как артист. Но я не одобрял его отношений с моей дочерью. И Аня тоже постепенно поняла, что у них ничего не могло бы быть», — признался 56-летний продюсер в одном из интервью.
Спустя годы Нюша и Егор возобновили отношения и даже записали современную песню под названием «Мистер и миссис Смит». Артисты сняли на нее клип, в котором воплотили мечту фанатов — сыграли общую свадьбу и даже стали родителями. Звезды продолжают общаться, но между ними не может быть ничего серьезного — Нюша замужем за бывшим казанским чиновником Игорем Сивовым и воспитывает от него сына и дочь. Крид пока одинок и поглощен работой. «Мы ссорились из-за того, что я был дико неуверенным и ревнивым. Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо. К тому же тогда Нюша была вся в разъездах, у нее было мало свободного времени на меня. Извини меня за всю эту ревность», сказал Егор Крид «АиФ».
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление Dark Skies
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий на 30 октября 2022 года
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в Женеве
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Электрика за 20 тысяч
Электрика за 20 тысяч
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев

Еще по теме

Егор Крид подтвердил расставание с Валей Карнавал: «Много боли было пережито»
Егор Крид был срочно прооперирован
Глюк'oZa встала между Егором Кридом и Нюшей
Егор Крид намекает, почему Ольга Бузова не нужна мужчинам