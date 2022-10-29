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Фил Спенсер прокомментировал углубленные проверки сделки с Activision Blizzard

Фил Спенсер прокомментировал углубленные проверки сделки с Activision Blizzard


Осенью началась углубленная проверка сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Регулирующие органы регулярно требуют дополнительных разъяснений от Microsft по поводу приобретения, а также опрашивают другие игровые компании и издательства по данному вопросу.

С одобрением сделки Microsoft и Activision сложности, в CMA заявили о наличии проблем

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер, выступая на мероприятии Wall Street Journal Tech Live на этой неделе прокомментировал внимание регуляторов к покупке Activision Blizzard:

Это может удивить людей, но я не эксперт по сделкам на 70 миллиардов долларов. Но я знаю, что мы очень сосредоточены на получении одобрения в основных юрисдикциях, и я провожу много времени в Брюсселе, Лондоне и с FTC здесь, в США.

Я бы сказал, что дискуссии вокруг сделки действительно честные и справедливые. Это большое приобретение, нет никаких сомнений. Microsoft является крупной технологической компанией, и я действительно думаю, что обсуждение приобретения такого масштаба оправдано, и я ценю потраченное время [всеми сторонами].

Я был в Лондоне только на прошлой неделе, продолжаю вести переговоры со всеми регулирующими органами и по-прежнему уверен, что сделка будет одобрена.

Напомним, для Microsoft сделка с Activision Blizzard — это не только возможность повысить привлекательность Game Pass за счет проектов издательства. Microsoft также говорит о сильной заинтересованности в освоении игровой аудитории на мобильных устройствах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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