Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
Сегодня, 07:05 Вадим Карасев
Команда Xbox объявила об играх, которые планирует раздать бесплатно по программе Games With Gold в ноябре подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Игроки получат 2 проекта, как и в октябре. Напомним, что с октябре Microsoft перестала предлагать по Games With Gold проекты по обратной совместимости, теперь выдают только игры с поколения Xbox One и Xbox Series X | S.
Следующие игры в ноябре по Games With Gold получат игроки на Xbox:
Praetorians – HD Remaster: 1-30 ноября
Dead End Job: 16 ноября — 15 декабря
Praetorians – HD Remaster
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Dead End Job
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По материалам: newxboxone