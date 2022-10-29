. Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
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Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox

Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox


Команда Xbox объявила об играх, которые планирует раздать бесплатно по программе Games With Gold в ноябре подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Игроки получат 2 проекта, как и в октябре. Напомним, что с октябре Microsoft перестала предлагать по Games With Gold проекты по обратной совместимости, теперь выдают только игры с поколения Xbox One и Xbox Series X | S.

Следующие игры в ноябре по Games With Gold получат игроки на Xbox:



Praetorians – HD Remaster: 1-30 ноября



Dead End Job: 16 ноября — 15 декабря

Praetorians – HD Remaster


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Dead End Job


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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