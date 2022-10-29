Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление Dark Skies
Сегодня, 15:45 Вадим Карасев
На этой неделе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз крупного обновления для Generation Zero. Сам проект доступен в подписке Game Pass.
Апдейт для Generation Zero получил название Dark Skies. Он распространяется бесплатно и предлагает довольно большое количество нового контента:
В игре появились летающие роботы Firebird, которые напоминают дроны.
Появились три новые миссии.
Добавлено множество новых мест для посещения и коллекционные предметы.
Игроки получили вездеходный мопед.
Для новых игроков разработчики добавили вступительный ролик, новых неигровых персонажей и новые цели для первых миссий.
Появилось большое разнообразие зданий, которые можно использовать при проектировании баз.
Обновление Dark Skies уже доступно, ниже можно посмотреть трейлер к его релизу.
httpv://www.youtube.com/watch?v=C8CYev—N5I
Generation Zero®
Откуда взялись эти роботы? Что им нужно? Как от них спастись?
Generation Zero — шутер с элементами скрытности, в котором вы будете исследов…
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По материалам: newxboxone