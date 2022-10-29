. Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление Dark Skies

Вадим Карасев





На этой неделе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз крупного обновления для Generation Zero. Сам проект доступен в подписке Game Pass.

Апдейт для Generation Zero получил название Dark Skies. Он распространяется бесплатно и предлагает довольно большое количество нового контента:

В игре появились летающие роботы Firebird, которые напоминают дроны.Появились три новые миссии.Добавлено множество новых мест для посещения и коллекционные предметы.Игроки получили вездеходный мопед.Для новых игроков разработчики добавили вступительный ролик, новых неигровых персонажей и новые цели для первых миссий.Появилось большое разнообразие зданий, которые можно использовать при проектировании баз.

Обновление Dark Skies уже доступно, ниже можно посмотреть трейлер к его релизу.

httpv://www.youtube.com/watch?v=C8CYev—N5I

Generation Zero®

Откуда взялись эти роботы? Что им нужно? Как от них спастись?

Generation Zero — шутер с элементами скрытности, в котором вы будете исследов…

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