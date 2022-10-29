. Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»Актер Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix, его сменит Лиам Хемсворт

Актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix, покинет его в четвертом сезоне. Об этом артист рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл.

Роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Предшественник пожелал ему насладиться погружением и выразил мнение, что он справится с перевоплощением.

Лиам Хэмсворт подтвердил получение новой роли. Он заявил, что гордиться возможностью сыграть ведьмака в его новых приключениях.

Ранее Кавилл рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS
Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там
Фил Спенсер прокомментировал углубленные проверки сделки с Activision Blizzard
Фил Спенсер прокомментировал углубленные проверки сделки с Activision
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Как выглядят привычные нам продукты и специи до того, как попадают на кухню (14 фото)
Как выглядят привычные нам продукты и специи до того, как попадают на
Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и другие материалы
Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и
Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора
Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора
Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочери
Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочери
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки" и Севастополь
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки"
Подборка интересных фактов о животных (20 фото)
Подборка интересных фактов о животных (20 фото)
Командующий КСИР призвал иранцев прекратить участвовать в беспорядках
Командующий КСИР призвал иранцев прекратить участвовать в беспорядках

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
В России назвали конечную цель спецоперации на Украине
В России назвали конечную цель спецоперации на Украине
Настасья Самбурская опубликовала провокационные фото в прозрачном белье
Настасья Самбурская опубликовала провокационные фото в прозрачном
Знаменитые женщины и их мамы (12 фото)
Знаменитые женщины и их мамы (12 фото)
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и

Еще по теме

Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда
Генри Кавилл рассказал о зависимости
В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала "Ведьмак"
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом