. Главреда SOTA объявили в розыск

Вадим Карасев

МВД объявило главного редактора SOTA Евгения Доможирова в розыск по уголовной статье

Главный редактор издания SOTA, политик Евгений Доможиров объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие детали не приводятся.

Как отмечает ТАСС, ранее в отношении Доможирова было составлено несколько протоколов о дискредитации российской армии. Уточняется, что в мае он эмигрировал из России.

Доможиров — бывший депутат Законодательного собрания Вологодской области. Также является бывшим координатором штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Вологде (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской).

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск блогера и политического деятеля Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). Помимо него, МВД объявило в розыск сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.