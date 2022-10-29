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Главреда SOTA объявили в розыск

Главреда SOTA объявили в розыскМВД объявило главного редактора SOTA Евгения Доможирова в розыск по уголовной статье

Главный редактор издания SOTA, политик Евгений Доможиров объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие детали не приводятся.

Как отмечает ТАСС, ранее в отношении Доможирова было составлено несколько протоколов о дискредитации российской армии. Уточняется, что в мае он эмигрировал из России.

Доможиров — бывший депутат Законодательного собрания Вологодской области. Также является бывшим координатором штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Вологде (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской).

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск блогера и политического деятеля Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). Помимо него, МВД объявило в розыск сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.

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По материалам: lenta.ru

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