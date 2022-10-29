. Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
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Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой

Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Актриса Екатерина Климова судится с бывшим мужем из алиментов. Недавно в СМИ просочилась информация о том, что Екатерина Климова подала иск в суд с требованием о временном запрете выезда за границу её бывшего мужа Игоря Петренко. Тогда же выяснилось, что многодетный отец перестал платить экс-супруге алименты на сыновей. Изначально сообщалось, что Петренко задолжал Климовой около 400 тысяч рублей, но на самом деле речь идет о запредельной сумме. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть информация о том, что актриса не получила от бывшего мужа почти шесть с половиной миллионов рублей! «Долг актера зафиксирован на сайте Федеральной службы судебных приставов: на 28 октября – задолженность Петренко по алиментам составляет 6 миллионов 242 тысячи 442 рубля. Месяц назад было больше на 91 тысячу 813 рублей – столько актер выплатил за минувший месяц», — пишет источник.
Климова не дает комментариев о разборках с Петренко, зато он на днях впервые ответил на вопрос журналистов о своем долге. Актер удивил своей реакцией на скандал. «Ничего не знаю!»,— сказал Петренко «КП». Известно, что иск Климовой будет рассмотрен в суде 14 ноября. Судя по всему, бывшие супруги сами не появятся на заседании, а их интересы будут представлять адвокаты. Напомним, что супруги развелись в 2014 году из-за проблем Петренко с алкоголем. После разрыва актер пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он завязал с выпивкой и начал вести здоровый образ жизни. В 2016 году он женился на Кристине Бродской, которая родила ему трех дочек.
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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