. Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут

Актриса Яна Поплавская высказалась о ведущей и журналистке Ксении Собчак. Телеведущую исключили из числа потенциальных преступников. Несколько дней каждый десятый россиянин следил за приключениями Ксении Собчак. Она была в числе подозреваемых по уголовному делу о вымогательстве с «Ростеха» и даже сбежала накануне ареста пешком за границу.Однако, накануне стало известно, что следователь исключил Собчак из числа подозреваемых. Для многих хейтеров Ксении это стало ударом – они были уверены, что скандальная блондинка заслуживает наказания. Актриса Яна Поплавская объяснила, как такое произошло, и припомнила Бога, когда писала про Собчак. «Видимо Фемида все время уходит на перекур, когда дело касается Собчак! Постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой в деле о вымогательстве отменили. Даже не удивили! Остается сказать только одно: «Бог вам Судья!», - написала актриса в своем канале в «Телеграм».