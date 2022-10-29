. Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
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Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут

Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Актриса Яна Поплавская высказалась о ведущей и журналистке Ксении Собчак. Телеведущую исключили из числа потенциальных преступников. Несколько дней каждый десятый россиянин следил за приключениями Ксении Собчак. Она была в числе подозреваемых по уголовному делу о вымогательстве с «Ростеха» и даже сбежала накануне ареста пешком за границу.
Однако, накануне стало известно, что следователь исключил Собчак из числа подозреваемых. Для многих хейтеров Ксении это стало ударом – они были уверены, что скандальная блондинка заслуживает наказания. Актриса Яна Поплавская объяснила, как такое произошло, и припомнила Бога, когда писала про Собчак. «Видимо Фемида все время уходит на перекур, когда дело касается Собчак! Постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой в деле о вымогательстве отменили. Даже не удивили! Остается сказать только одно: «Бог вам Судья!», - написала актриса в своем канале в «Телеграм».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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