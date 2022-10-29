. Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим

55-летняя актриса Яна Поплавская вышла замуж за 40-летнего Евгения Яковлева после 7 лет совместной жизни. В 2011 году первый брак Яны Поплавской развалился. После 25 лет совместной жизни Сергей Гинзбург и актриса решили развестись. Через 4 года артистка нашла новую любовь. Ее избранником стал радиоведущий Евгений Яковлев. Разница в 15 лет не стала помехой для пары. Спустя семь лет совместной жизни они решили расписаться, о чем сегодня Поплавская рассказала в своих социальных сетях.В трогательном видео звезды теле- и радиоэфиров обменялись кольцами. Счастливая невеста была в бордовом платье с весьма глубоким декольте, а в руках держала нежный букет из белых роз. Она признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее.«Решили показать пример ТРАДИЦИОННОГО брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? 😀 Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг 👰‍♀️», - написала в Телеграм-канале Поплавская. Фанаты Яны Евгеньевны наперебой поздравляют ее с обретением нового статуса и не скупятся на комплименты. «Невеста сногсшибательна», «Красивые и счастливые», «Живите долго и счастливо в любви и согласии. Горько»; «Такое платье роскошное на невесте», «А я знаю, почему решились. Время сейчас такое: больше ценится и еще сильнее любится», — умиляются они.