. Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим

Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
55-летняя актриса Яна Поплавская вышла замуж за 40-летнего Евгения Яковлева после 7 лет совместной жизни. В 2011 году первый брак Яны Поплавской развалился. После 25 лет совместной жизни Сергей Гинзбург и актриса решили развестись. Через 4 года артистка нашла новую любовь. Ее избранником стал радиоведущий Евгений Яковлев. Разница в 15 лет не стала помехой для пары. Спустя семь лет совместной жизни они решили расписаться, о чем сегодня Поплавская рассказала в своих социальных сетях.
В трогательном видео звезды теле- и радиоэфиров обменялись кольцами. Счастливая невеста была в бордовом платье с весьма глубоким декольте, а в руках держала нежный букет из белых роз. Она признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее.
«Решили показать пример ТРАДИЦИОННОГО брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины? 😀 Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг 👰‍♀️», - написала в Телеграм-канале Поплавская. Фанаты Яны Евгеньевны наперебой поздравляют ее с обретением нового статуса и не скупятся на комплименты. «Невеста сногсшибательна», «Красивые и счастливые», «Живите долго и счастливо в любви и согласии. Горько»; «Такое платье роскошное на невесте», «А я знаю, почему решились. Время сейчас такое: больше ценится и еще сильнее любится», — умиляются они.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

Последние новости

Родители Шамана отдавали последнее ради его карьеры
Родители Шамана отдавали последнее ради его карьеры
Любовь Успенская хочет заняться своей грудью
Любовь Успенская хочет заняться своей грудью
За Ксению Собчак вступился Венедиктов*
За Ксению Собчак вступился Венедиктов*
Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
Алла Пугачева скрывает свое облысение
Алла Пугачева скрывает свое облысение
По слухам, мама Ксении Собчак подала в отставку с большого поста в РФ
По слухам, мама Ксении Собчак подала в отставку с большого поста в РФ
Ксения Собчак с жуткой ненавистью выразила презрение ко всем
Ксения Собчак с жуткой ненавистью выразила презрение ко всем
Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей
Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей
Подборка гифок (25 гифок) - 24.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.10.2022
Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери. Аналогичный - у Тириона из "Игры престолов"
Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери.
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Захарова уличила Великобританию в лицемерии

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Электрика за 20 тысяч
Электрика за 20 тысяч
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Выбираем качественные покрышки б/у
Выбираем качественные покрышки б/у

Еще по теме

Яна Поплавская выходит замуж
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская: «После развода я обрадовалась, что мой брак был не венчан»
Яна Поплавская переживает новые романтические отношения с молодым человеком