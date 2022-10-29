. Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен

Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен

Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен

Осень — это период, когда обостряются инфекционные заболевания. Чтобы обезопасить и поддержать свой иммунитет, многие используют проверенный народный способ — корень хрена. В нем очень много полезных витаминов, к тому же его можно использовать в качестве домашней профилактики от простуды. Хрен положительным образом сказывается на улучшении здоровья дыхательных путей и обладает сильными антибактериальными свойствами. Важно знать, как правильно приготовить домашний хрен, чтобы он помог в борьбе с вирусом.

Как правильно приготовить домашний хрен

За счет выделяемого масла из корня хрена можно бороться с целым рядом опасных вирусных бактерий. К тому же он является эффективным при бронхите и острых инфекциях, связанных с носом. При употреблении хрена человек может испытывать жжение в горле и носовых пазухах.

Что касается рецептов приготовления корня хрена в домашних условиях, то их много. Самыми эффективными считаются классический рецепт без добавок и тот, в котором используется свекла.

Классический рецепт домашнего хрена


Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 граммов хрена;
  • 5 граммов соли;
  • 200 мл кипяченой воды;
  • 20 граммов сахара.

Корни хрена надо хорошенько промыть и только потом очистить их. Можно измельчить их с помощью блендера или воспользоваться мясорубкой. Соль и сахар надо растворить в кипяченой воде. Корень хрена следует добавить, когда температура воды опустится до 40-50 градусов. Все это надо хорошенько перемешать.

Закуску можно поместить в небольшие баночки и поставить их в холодильник. Корень хрена должен настаиваться на протяжении 3-4 часов. Хранить его можно в холодильнике не более одной недели.

Рецепт хрена со свеклой


В данном рецепте используется добавка, которая также помогает бороться с простудными заболеваниями. Для приготовления понадобится:

  • 200 граммов корня хрена;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 свекла;
  • 1 ст. л. лимонного сока или уксуса.

Перед тем как очистить корень хрена, его надо хорошенько промыть. Затем пропускаем его через мясорубку. Что касается свеклы, то можно выжать из нее сок либо же перемолоть ее в блендере до консистенции, напоминающей пюре. Также можно натереть овощ на терке. Если выберете просто сок, то получите красивый цвет, а если хотите почувствовать привкус свеклы, тогда подойдут другие два варианта ее приготовления.

Свеклу надо смешать с хреном и другими ингредиентами и разложить приготовленную смесь по банкам. Желательно хранить ее в холодильнике на протяжении недели.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона
Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона
Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен
Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний
В США предупредили о последствиях поддержки Украины
В США предупредили о последствиях поддержки Украины
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам
Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам
К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер
К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер
Победительница конкурса "Краса России-2022" Дарья Луконькина (16 фото)
Победительница конкурса "Краса России-2022" Дарья
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Для Львов время отдыха, а для Раков идеальный момент действовать: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Для Львов время отдыха, а для Раков идеальный момент действовать:
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и
Авторы Story of Seasons: A Wonderful Life подтвердили релиз на Xbox Series X | S
Авторы Story of Seasons: A Wonderful Life подтвердили релиз на Xbox
Ему бы похудеть немного перед турниром
Ему бы похудеть немного перед турниром

Топ на сегодня

Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате
Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое право на существование
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат

Еще по теме

"Большой хрен" для Ольги Бузовой выпустили в продажу в "Бургер Кинге"
«Большой хрен для Ольги Бузовой»: «Бургер Кинг» принял решение поддержать телезвезду
Снимает оковы с органов дыхания - Синустронг!
Более тонны запрещенных томатов, хрена и капусты уничтожили в Подмосковье