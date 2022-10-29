. Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен

Осень — это период, когда обостряются инфекционные заболевания. Чтобы обезопасить и поддержать свой иммунитет, многие используют проверенный народный способ — корень хрена. В нем очень много полезных витаминов, к тому же его можно использовать в качестве домашней профилактики от простуды. Хрен положительным образом сказывается на улучшении здоровья дыхательных путей и обладает сильными антибактериальными свойствами. Важно знать, как правильно приготовить домашний хрен, чтобы он помог в борьбе с вирусом.

Как правильно приготовить домашний хрен

За счет выделяемого масла из корня хрена можно бороться с целым рядом опасных вирусных бактерий. К тому же он является эффективным при бронхите и острых инфекциях, связанных с носом. При употреблении хрена человек может испытывать жжение в горле и носовых пазухах.

Что касается рецептов приготовления корня хрена в домашних условиях, то их много. Самыми эффективными считаются классический рецепт без добавок и тот, в котором используется свекла.

Классический рецепт домашнего хрена





Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

300 граммов хрена;

5 граммов соли;

200 мл кипяченой воды;

20 граммов сахара.

Корни хрена надо хорошенько промыть и только потом очистить их. Можно измельчить их с помощью блендера или воспользоваться мясорубкой. Соль и сахар надо растворить в кипяченой воде. Корень хрена следует добавить, когда температура воды опустится до 40-50 градусов. Все это надо хорошенько перемешать.

Закуску можно поместить в небольшие баночки и поставить их в холодильник. Корень хрена должен настаиваться на протяжении 3-4 часов. Хранить его можно в холодильнике не более одной недели.

Рецепт хрена со свеклой





В данном рецепте используется добавка, которая также помогает бороться с простудными заболеваниями. Для приготовления понадобится:

200 граммов корня хрена;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 свекла;

1 ст. л. лимонного сока или уксуса.

Перед тем как очистить корень хрена, его надо хорошенько промыть. Затем пропускаем его через мясорубку. Что касается свеклы, то можно выжать из нее сок либо же перемолоть ее в блендере до консистенции, напоминающей пюре. Также можно натереть овощ на терке. Если выберете просто сок, то получите красивый цвет, а если хотите почувствовать привкус свеклы, тогда подойдут другие два варианта ее приготовления.

Свеклу надо смешать с хреном и другими ингредиентами и разложить приготовленную смесь по банкам. Желательно хранить ее в холодильнике на протяжении недели.