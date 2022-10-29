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Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочери

Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочериБывшая участница «Ранеток» Женя Огурцова рассказала, что у ее дочери ахондроплазия

Бывшая участница российской девичьей поп-группы «Ранетки», певица и актриса Женя Огурцова раскрыла диагноз годовалой дочери Евы. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артистка указала, что у ее ребенка диагностировали ахондроплазию.

«Да, у нашей Евы ахондроплазия. Другими словами, низкорослость», — заявила Огурцова, призвав не использовать слово «карлик» в отношении людей с данным диагнозом.

Как и когда она узнала о диагнозе, экс-участница «Ранеток» не уточнила. При этом артистка заявила, что подробно рассказала об этом в своей книге.

Ранее Огурцова рассказала о сумме гонораров, которые солистки группы получали за выступления.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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