. К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз игры Call of Duty: Modern Warfare II. Теперь игрокам доступны все составляющие игры — сюжетная кампания и мультиплеер, тогда как за неделю до релиза они имели возможность пройти только сюжет.

К выходу Call of Duty: Modern Warfare II, которую многие считают главным шутером года, представили новый трейлер — его можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube

Стоит сказать, что игра Call of Duty: Modern Warfare II уже попала в небольшой скандал — игроки на Xbox жалуются, что в шутере нет возможности отключить кроссплатформенный мультиплеер, тогда как на Playstation такая опция имеется.