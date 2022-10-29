К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер
Сегодня, 05:30 Вадим Карасев
Сегодня состоялся релиз игры Call of Duty: Modern Warfare II. Теперь игрокам доступны все составляющие игры — сюжетная кампания и мультиплеер, тогда как за неделю до релиза они имели возможность пройти только сюжет.
К выходу Call of Duty: Modern Warfare II, которую многие считают главным шутером года, представили новый трейлер — его можно посмотреть ниже.
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Стоит сказать, что игра Call of Duty: Modern Warfare II уже попала в небольшой скандал — игроки на Xbox жалуются, что в шутере нет возможности отключить кроссплатформенный мультиплеер, тогда как на Playstation такая опция имеется.
По материалам: newxboxone