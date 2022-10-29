. Как вовремя распознать признаки инсульта

Врачи рассказали, при каких симптомах нужно срочно вызвать скорую помощь

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. По данным ВОЗ, ежегодно в мире им заболевают более 13 миллионов человек, около 5,5 миллиона от него умирают. В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. На его долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Как не пропустить признаки грозного заболевания, выясняла «Парламентская газета».

Сосудистая катастрофа

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором гибнут или повреждаются клетки головного мозга. Причина — закупорка сосуда или излитие крови через разрыв его стенки. При нарушении мозгового кровообращения человек утрачивает определенную функцию, за которую отвечает поврежденный участок мозга.

Сегодня инсульт — одна из главных причин смерти и инвалидности во всем мире. Россия — не исключение. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов не могут самостоятельно ходить и лишь восемь процентов выживших пациентов могут вернуться к прежней жизни.

Развитие инсульта тесно связано с факторами риска, отметил директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова академик РАН кардиолог Евгений Шляхто. В группу риска входят пациенты с высоким артериальным давлением, нарушениями ритма сердца, распространенным атеросклерозом, сахарным диабетом и другими патологиями, сказал он «Парламентской газете». По словам кардиолога, есть виды инсульта, при которых первые симптомы могут развиваться стремительно, иногда — за считаные минуты. А летальность у этого заболевания очень высокая, значительно выше, чем, например, у инфаркта. Поэтому каждому человеку рекомендуется знать первые признаки надвигающейся сосудистой катастрофы, чтобы вовремя оказать помощь близкому.

«Тревожные симптомы — это асимметрия лица, нарушение речи, ограничения подвижности, — отметил академик. — Если появились эти признаки, важно как можно быстрее вызвать скорую помощь».

В такой ситуации время — решающий фактор, подчеркнул Шляхто. Причем лечение необходимо начать в первые четыре с половиной часа после появления симптомов. Это так называемое терапевтическое окно, в течение которого нужно провести пациенту тромболитическую терапию, или тромбоэкстракцию. Своевременно оказанная помощь поможет спасти человеку жизнь и избежать тяжелых последствий заболевания.





Улыбнись — заговори — подними руки

Чтобы быстро сориентироваться при подозрении на инсульт, врачи советуют запомнить три основных приема распознавания симптомов нарушения мозгового кровообращения: улыбнись — заговори — подними руки. Во-первых, нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка часто получается кривой, поскольку один уголок рта будет опущен. Во-вторых, необходимо заговорить с пострадавшим и попросить его повторить какую-то простую фразу. При сосудистой катастрофе сделать это будет трудно: дикция будет нарушена, а речь заторможена. И, наконец, нужно предложить человеку поднять одновременно обе руки. Как правило, справиться с этим заданием ему тоже не удастся. Другие тревожные признаки инсульта — внезапная спутанность сознания, нарушение зрения, двоение в глазах, головокружение и сильная головная боль.



Первая помощь при подозрении на инсульт — разместить человека в удобное положение, чтобы голова находилась выше уровня тела, рассказал «Парламентской газете» главный невролог Санкт-Петербурга, профессор кафедры неврологии Первого государственного медицинского университета имени Павлова и кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии Игорь Вознюк. Кроме того, нужно измерить давление, записать его показатели и обязательно запомнить время появления первых признаков. Лекарств больному до приезда скорой помощи лучше не давать, порекомендовал невролог.

Оценить риски

Чтобы предупредить развитие инсульта, врачи советуют больше двигаться, соблюдать принципы правильного питания, ограничить количество соли, сахара и насыщенных жиров, отказаться от вредных привычек, избегать эмоциональных перегрузок и, конечно, регулярно проходить диспансеризацию.

Для профилактики инсульта важно оценить свои риски развития заболевания, продолжил Игорь Вознюк. Если в семье кто-то из родственников перенес инсульт в молодом возрасте — до 50 лет, необходимо обследовать кровь и даже оценить генетические риски. Если в семье таких случаев не было, то минимальный объем обследования — снять кардиограмму, сдать анализ крови на содержание липидов, оценить параметры свертываемости крови и уровня сахара. Людям от 60 и старше с избыточным весом необходимо проверить состояние сосудов шеи, посмотреть, нет ли в них формирующихся бляшек. И, конечно, важно контролировать артериальное давление, поддерживая цифры на уровне не выше 140/90 миллиметров ртутного столба, порекомендовал врач.

Кстати, для оценки вероятности возникновения сердечно-сосудистого заболевания ученые разработали специальную шкалу SCORE. Рассчитать свой риск может любой желающий с помощью онлайн-калькулятора, их много в интернете. В соответствующих полях нужно указать свой пол, возраст, артериальное давление, уровень общего холестерина, а также ответить на вопрос о курении. Полученная цифра покажет вероятность развития инсульта или инфаркта в ближайшие 10 лет. Высокий риск — 5 процентов и более. Если получен такой результат, эксперты настоятельно рекомендуют заняться своим здоровьем и скорректировать образ жизни.



