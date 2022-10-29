. Как выглядят привычные нам продукты и специи до того, как попадают на кухню (14 фото)

Вадим Карасев

Все прекрасно знакомы с этими продуктами и специями. Но возможно не каждый знает, как они выглядели перед тем, как попасть на полки магазинов и наши кухни. Давайте поглядим на известные нам продукты в их первозданном, природном виде.Черный тминВасабиКуркумаАнисКардамонМиндальКаперсыКорицаФиникиСпаржаПшеноКориандрГорчицаУцхо-сунели