. Как выглядят привычные нам продукты и специи до того, как попадают на кухню (14 фото)
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Как выглядят привычные нам продукты и специи до того, как попадают на кухню (14 фото)

Черный тминВсе прекрасно знакомы с этими продуктами и специями. Но возможно не каждый знает, как они выглядели перед тем, как попасть на полки магазинов и наши кухни. Давайте поглядим на известные нам продукты в их первозданном, природном виде.

Черный тмин


Васаби

Васаби
Куркума

Куркума
Анис

Анис
Кардамон

Кардамон
Миндаль

Миндаль
Каперсы

Каперсы
Корица

Корица
Финики

Финики
Спаржа

Спаржа
Пшено

Пшено
Кориандр

Кориандр
Горчица

Горчица
Уцхо-сунели

Уцхо-сунели
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По материалам: триникси

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