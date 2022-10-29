. Китаю напомнили об обещании защитить Украину от ядерного удара
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Китаю напомнили об обещании защитить Украину от ядерного удара

Китаю напомнили об обещании защитить Украину от ядерного удара

Китай не позволит применить ядерное оружие на территории Украины и должен вступиться за Киев в случае применения стратегического вооружения третьей страной. Об этом в колонке для Financial Times написал полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бу.

Бу, работающий научным сотрудником университета Цинхуа, подчеркнул, что более чем 8 лет назад Пекин пообещал защитить Украину от применения ядерного вооружения третьей страной. Бывший офицер добавил, что КНР гордится своей доктриной сдерживания: она считается "наиболее стабильной, устойчивой и предсказуемой" среди ядерных держав.


"В совместном заявлении Пекина и Киева в декабре 2013 года было согласовано, что Китай не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против Украины и, что более важно, предоставит гарантии безопасности в случае подобной угрозы с третьей стороны", - отметил Чжоу Бу.

Украина, в свою очередь, неоднократно требовала от Запада нанести ядерный удар по российской территории, в том числе к этому лично призывал западных партнеров украинский лидер Владимир Зеленский. Он пытался убедить Запад, что конфликт на Украине коснулся не только Европы, а всех частей света и материков, включая Австралию, поэтому России нужно нанести военное поражение, а не пытаться "умиротворять" за столом переговоров.

В минувшую субботу США передислоцировали в Румынию элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Подразделение, также известное как "Кричащие орлы", будет защищать границы альянса от "военной эскалации". Западные источники связывают передислокацию "Кричащих орлов" с плановыми учениями НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon). Военные маневры проходят на территории европейских стран-членов альянса с 17 по 30 октября. В НАТО, однако, отметили, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.

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По материалам: uposters.ru

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