. Командующий КСИР призвал иранцев прекратить участвовать в беспорядках

Вадим Карасев

Командующий КСИР Ирана Салами призвал жителей страны перестать участвовать в беспорядках

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), элитного иранского спецподразделения, Хоссейн Салами призвал жителей Ирана прекратить участие в беспорядках. Его слова приводит агентство Fars.

По словам Салами, протестующие своими действиями играют на руку Западу. Массовые беспорядки он назвал результатом заговора США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии.

«Не выходите на улицы! Сегодня последний день беспорядков», — призвал Салами.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 сентября скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм.