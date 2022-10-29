. Кому следует проявить осторожность в период ретроградного Марса с 30 октября

Четвертая планета от Солнца — Марс — неразрывно связана с процессами, происходящими на Земле. Люди регулярно ощущают влияние ретроградного движения Красной планеты и сталкиваются в связи с этим с препятствиями на своем пути. Астролог Елена Соболева рассказала, что такое ретроградный Марс и какие опасности он несет с 30 октября.

Влияние ретроградного Марса на людей

Последний в этом году период ретроградности Марса затронет даже 2023 год. Начавшись 30 октября, закончится он лишь 12 января следующего года. А возвращение в обычное движение будет постепенным, ведь из последней петли градуса планета выйдет спустя 2 месяца.





Марс в Близнецах — это череда сложностей, торможения, остановок. Под влиянием ретроградной планеты даже знак зодиака изменит свои характеристики. Можно сказать, что Марс — это агрессор Солнечной системы, который никогда и никому не забывает напакостить. Он поднимает забытые энергии и мысли из самых глубоких пластов сознания и души, что, несомненно, влияет на поведение и самочувствие людей. Именно потому трудности в период ретроградного Марса — дело привычное, а вот какими именно они будут и как легко мы их минуем, зависит не только от планеты.

Замечая в себе не самые приятные качества, раздражаясь и суетясь, мы можем капелькой внимания испепелить эти эмоции, тем более понимая, откуда они взялись. Правда, снижение жизненного тонуса может лишить нас энтузиазма бороться с негативом. Если накапливать его, то ситуация действительно может стать критической. Тут поможет искусство «маленьких шажков»: радуйтесь малому и не огорчайтесь по всяким пустякам, а также не заглядывайте далеко в будущее.

Какие опасности несет Марс с 30 октября

В первый градус петли Красная планета вошла в самом начале осени — тогда и было положено начало событий, которые лавиной хлынут уже в ближайшие дни. От характера предпосылок зависит развитие и исход. Ретроградное движение лишь усугубляет те нарративы, которые были актуальны в сентябре и октябре. Если же вы были удачливы и чувствовали себя на все сто, то опасаться совершенно не стоит.





Марс заставляет проработать все неприятные моменты, которые мы оставили без внимания, надеясь, что все решится само собой. К сожалению, так редко бывает. Рано или поздно придется развязывать узлы и ставить точку в делах, которые требуют решения. Запаситесь терпением и примите как должное тот факт, что увильнуть не удастся. Зато в результате не останется провисших вопросов — и тогда новый период, начало 2023 года, вы встретите с чистой совестью.

Марс в Близнецах: кому следует проявить осторожность, а кому все будет удаваться на «ура»

Елена Соболева призывает не бояться ретроградного Марса в Близнецах, расценивая его как строгого и требовательного делового партнера, который так себя ведет лишь во благо общего дела и для получения нужного результата.

В ряде случаев, когда попятное движение планеты резонирует с положением светил в нашем гороскопе, период проходит хоть и динамично, но интересно и продуктивно. Многие отмечают воздействие и помощь некой сторонней силы в решении повседневных дел. Однако другие чувствуют помеху — и это тоже результат космического танца властелинов неба.

С 30 октября по 12 января ретро-Марс будет в оппозиции к Солнцу в гороскопе людей, родившихся:

с 28.05 по 19.06;

с 29.11 по 20.12;

с 30.08 по 21.09;

с 26.02 по 19.03.





Это значит, что неизбежны сложности, которые придется решать, иначе движение просто застопорится. Однако все действия нужно тщательно взвешивать, потому что опасности будут подстерегать на каждом шагу.

А вот гражданам, родившимся в такие даты, будет гораздо легче:

с 27.01 по 17.02;

с 30.09 по 21.10;

с 30.03 по 18.04;

с 30.07 по 21.10.

Вам нельзя упускать возможность наладить свою жизнь, а ретроградный Марс только поможет вам в этом.