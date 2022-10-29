. Ксения Собчак - агент Кремля, считает беглый олигарх
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Ксения Собчак - агент Кремля, считает беглый олигарх

Ксения Собчак - агент Кремля, считает беглый олигарх
Ведущая и журналистка Ксения Собчак нигде не будет своей после побега. Ксения Собчак сбежала в Литву из России, опасаясь уголовного преследования. Напомним, ведущая проходит в деле о вымогательстве в качестве подозреваемой. Звезда доехала на авто до Беларуси, а потом в компании неизвестного спутника пешком пересекла границу с Европой. Это стало возможным благодаря наличию у нее израильского паспорта, сообщили в правительстве Литвы. Политик Роман Худяков рассказал в своих социальных сетях, что в настоящее время против Ксении Собчак якобы активно дают показания ее сотрудники.
«Если показания дает не Собчак, хотя надо именно ей, а молодые люди, которых она выгораживает почему-то, дело может кончиться совсем плохо. Лучше бы ей вернуться в страну и дать разъяснения, пока не стало слишком поздно. Потому что в эмиграции даже такая пронырливая дама, как Ксения Собчак, окажется никому не нужна», — заявил Худяков. Он убежден, что Ксения Собчак стала изгнанницей не только на родине — за границей ее тоже не считают «своей». «Часть тамошних известных оппозиционеров (например, Чичваркин) уже заявили, что она «всегда была агентом Кремля и снова заслана», — рассекретил Худяков.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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