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Ксения Собчак бросила сына на родственников

Ксения Собчак бросила сына на родственников
Ведущая и журналистка Ксения Собчак спешно покинула Россию. Светская львица бросила все и всех и сбежала в Литву. На днях в жизни Ксении Собчак случились события пострашнее любого фильма. Ее собирались задержать по делу о вымогательстве у влиятельного чиновника, но журналистка сбежала за границу, попав в Литву пешком через Белоруссию. Сейчас, по последним данным, Собчак находится в Вильнюсе, а вот что с ее единственным сыном Платоном, которого с собой она не взяла, обеспокоены многие.
Мальчику 5 лет, он родился у Собчак в браке с актером Максимом Виторганом, после развода остался с матерью. «Комсомольская правда» выяснила, что с Платоном, позвонив его бабушке Ирине Виторган-Млодик, жене Эммануила Виторгана. «А зачем за него беспокоиться, что с ним?» - удивилась в телефонном разговоре Виторган и заверила: «Не переживайте, пожалуйста, все нормально». Добавим, что Платон сейчас занят похлеще других своих ровесников – мама отдала его в элитное заведение, где мальчик учится на английском языке. Стоимость обучения – 2,5 млн рублей в год.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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