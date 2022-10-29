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Ксения Собчак крыса, заявила Анастасия Волочкова

Ксения Собчак крыса, заявила Анастасия Волочкова
Ведущая и журналистка Ксения Собчак с удивительной скоростью покинула страну. Анастасия Волочкова резко осудила спешный отъезд Ксении Собчак из России. Бывшая балерина Большого театра заявила, что журналистка не случайно сбежала в Литву на фоне судебных разбирательств, в которых стала подозреваемой. По мнению артистки, если бы телеведущей нечего было скрывать, она бы осталась на родине, а не вела себя как крыса. «Если бы она не была виноватой и причастной, то она бы, наверное, не сбежала как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России это, во-первых, показатель того, что за ней действительно что-то там есть. Я помню ситуации, когда ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться», — утверждает балерина.
Напомнила Волочкова и о своих личных счетах с Собчак, не раз выставлявшей артистку в невыгодном свете. Взять хотя бы всем известное интервью Ксении с Анастасией, в ходе которого она бесцеремонно покопалась в личных вещах танцовщицы и обнаружила ее сексуальные игрушки. «Ксения по отношению ко мне делала столько безумных поступков, некрасивых, когда мне за нее было стыдно, за ее бесстыжесть, за ее беспринципность, за ее зависть, поэтому я даже не могу никак прокомментировать, просто, как-то неприятно», — добавила Волочкова. Напомним, Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у главы «Ростехно» Сергея Чемезова. Показания на журналистку дал ее коммерческий директор Кирилл Суханов, уже задержанный полицией. Телеведущую же арестовать не успели: она перешла пешком белорусско-литовскую границу по израильскому паспорту и сейчас находится в Вильнюсе.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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